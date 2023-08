مأساة مستمرة.. صحراء الحدود مع تونس تكتظ بالمهاجرين أحياء وأمواتا

قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بجمعية الهلال الأحمر “توفيق الشكري” إن عدد المهاجرين قرب الحدود التونسية يصل إلى 600 منهم أكثر من 45 طفلا و21 امرأة حبلى.

وأضاف “الشكري” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن الوضع يزداد سوءا وأنهم في حاجة إلى دعم أكبر من الحكومة لتخفيف معاناة المهاجرين، لافتا إلى أن متطوعو الهلال الأحمر لم يتوقفوا عن إيصال المساعدات الإنسانية، وفق قوله.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللواء 19 حرس الحدود “علي والي” أنهم تمكنوا من إنقاذ مايقرب من 80 مهاجرا بين أمس واليوم بينهم نساء كانوا قادمين من الحدود التونسية

وأوضح والي في تصريح اقناة ليبيا الأحرار، أن اللواء 19 أنقذ 9 مهاجرين بينهم 3 نساء خلال اليوم السبت، بينما وجد أمس 70 شخصا قادمين من الحدود التونسية.

وأصاف والي أنهم عثروا على جثة توفي صاحبها نتيجة ارتفاع حرارة الشمس وانعدام الماء والأكل، مشيرا إلى أن الجميع وجدوا في حالة مزية دون ماء أو أكل، وأن عناصر اللواء تقدم لهم حاليا الرعاية الصحية.

يشار إلى أن الحدود الليبية التونسية تشهد تزايدا في عدد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا، وسط اتهامات لتونس بـ”تعمد” إبعادهم نحو ليبيا.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات التونسية بالإساءة وضرب المهاجرين أثناء عملية طردهم نحو الحدود الليبية، بينما تنفي وزارة الداخلية التونسية هذه الاتهامات معتبرة إياها شائعات وافتراءات للمساس بصورة تونس.

