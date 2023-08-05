شركة الكهرباء الليبية تستقبل شحنات زيوت خاصة بمحطات التوليد

قالت الشركة العامة للكهرباء إن شحنات زيوت وصلت إلى مخازن الشركة خاصة بمحطات توليد الكهرباء.

وأضافت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، أنه جرى تسلم الشحنات، وإيداعها في المخازن من قِبل دائرة الفحص والتسلم في ساعات متأخرة من الليل.

يأتي ذلك ضمن جهود مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات المحطات من أجل ضمان استمرارية التغذية الكهربائية لوحدات الإنتاج، وتحسين أداء عملها .

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن نسبة الإنجاز في مشروع محطة مصنع الدقيق «جهد 11/66 ك ف» في سبها الجاري تنفيذها بلغت 75%، مشيرة إلى استمرار العمل في المشروع من قِبل الأطقم الهندسية والفنية المختصة.

وأوضحت الشركة، أن مشروع محطة كهرباء مصنع الدقيق الجاري تنفيذه من قِبل شركة الأعمال الكهربائية يستهدف تخفيف الأحمال على محطة مشروع حمزة، وتحسين الجهد في المنطقة المجاورة للمصنع.