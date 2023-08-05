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“المنفي” يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية نيجيريا حول قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة خطية من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحاديةبولا أحمد تينيبو، والذي قام بتسليمهامبعوثه الخاصباباجانا كنقي بي، الذي يقوم بجولةٍ شملت ليبيا والجزائر.

وقدم المبعوث الخاص شرحًا عن تطورات الموقف في ضوء قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي انعقدت في أبوجا في 30 يوليوالماضي.

وأبدى المنفي ترحيبه بهذه الخطوة التي تعزز روح التشاور بين البلدين الشقيقين وبقية الأشقاء في المنطقة وفي إفريقيا من أجل الحفاظ علىالاستقرار والسلم والالتزام بعدم الاعتراف بالتغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم المنتخبة.

ونوه لأهمية تظافر جهود دول جوار النيجر (ليبيا والجزائر وتشاد) مع أشقائهم في إيكواس للوصول بالأوضاع في النيجر إلى ما يحققإحترام الشرعية الدستورية وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في النيجر وفي الإقليم.

الوسوم

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الوطن الليبية

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