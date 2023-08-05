المسماري: رغم تحدي المساحات الشاسعة القوات المسلحة موجودة لتأمين الحدود الجنوبية بالكامل

ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش وحرس الحدود تؤمنان الحدود مع السودان والنيجر وتشاد ومصر، بشكل كامل وتحمي الحدود الجنوبية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يحاولان توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية.

وجاءت تصريحات المسماري، ردا على سؤال مراسل وكالة “سبوتنيك” خلال مؤتمر صحفي عقده في سبها، حول إلقاء اللواء طارق بن زياد المتمركز في الجنوب ، القبض على51 مهاجر غير شرعي قادمين من النيجر إلى ليبيا عبر الحدود الأربعاء الماضي.

وصرح المسماري قائلا إن “هذه العمليات روتينية وبشكل يومي تقوم بها وحدات قوات الجيش الليبي، نحن أرض مفتوحة على الحدود مثل النيجر وتشاد”.

وتابع المسماري حديثه : “الحدود البرية الليبية تصل إلى 4200 كيلومتراً، 1200 مع مصر – 350 مع السودان وحوالي أكثر من 800 على حدود تشاد بالإضافة إلى 400 أو 600 مع الحدود النيجر، وكذلك مع الجزائر وتونس وبالتالي هذه الحدود إذا أردنا ضبطها بالكامل تحتاج في نفس اللحظة والساعة إلى 4 آلاف و200 جندي متواجدين عند الحدود، وهذا العدد غير جنود الخدمات وجنود القيادة إضافة إلى غرف العمليات وغرف الطيران”.

ولفت المسماري إلى أنه كانت هناك اتفاقية خلال العهد السابق مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وتقول الاتفاقية إن الاتحاد الأوروبي يمول حرس الحدود الليبي من أجل إنشاء قواعد ومطارات على الحدود ونقاط استطلاع والانطلاق والمراقبة على الحدود”، مؤكدا أن إيطاليا والاتحد الأوروبي لم سنفذو الاتفاقية بشأن تمويل حرس الحدود الليبي وإنشاء قواعد ومطارات ونقاط الاستطلاع على الحدود”.

وأضاف أن إيطاليا تحاول عدم تنفيذ الاتفاقية وتوطين الأفارقة على الأرض الليبية وهو أمر خطير وتغيير ديمغرافي تتعرض له الدولة الليبية.

وتحدث المسماري عن مسألة إرسال الجيش تعزيزاته الجديدة خلال هذه الفترة على الحدود الليبية مع دول الجوار على سبيل المثال على الحدود مع النيجر والسودان،موضحًا أن الجيش ووحداته العسكرية منذ دخولها للجنوب الغربي عام 2019 قواتنا متواجدة في هذه المناطق الحدودية.

وتابع المساري حديثه: “الآن هناك وحدات موجودة في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا ولديها عدد من السرايا العسكرية متواجدة على الحدود، بالإضافة إلى أن حرس الحدود الليبي يعمل على الحدود الليبية المصرية والحدود الليبية السودانية، ولكن تظل عملية التحدي أمامنا هي المساحات الشاسعة والأراضي الصعبة وما نملكه من آليات الآن يملكه المهربين من سيارات حديثة وقوية يحاولون الاختراق بعض الفترات لكن نحن نحاول مع الزمن الحد وإنهاء هذه الأزمة التي تفاقمت وأصبحت الهجرة ليست بالمئات بل أصبحت بعشرات الآلاف”.

المسماري أشار إلى أنه عندما يلقى الجيش القبض على الهجرة غير الشرعية هذه الفئة تريد الغذاء والماء والمأوى وكل هذا تكاليف”،متسائلا عمن يتحمل التكاليف التي تتحملها ليبيا حتي تحمي أوروبا؟، مشيرا إلى أن هذا السؤال يحتاج إلى الإجابة عليه من المدعيين إلى توطينهم داخل الأراضي الليبية.