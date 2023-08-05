القبض على تشكيل عصابي سرق عدة منازل أثناء حرب القوات المسلحة ضد الإرهاب

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ورد معلومات لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن تشكيل عصابي مُتكون من أربعة أشخاص قاموا بسرقة عدة منازل بمنطقةوسط البلاد أثناء فترة حرب القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية، حيث تم الاستدلال مع أحد المواطنين الذين تعرضوا للسرقة وأفاد بأنهتم سرقة أثاث منزله ومحتوياته بالكامل وتقدر المسروقات بمبلغ 85.000 دينار وسرقة مبلغ مالي 10.000 دينار من داخل نفس المنزل.

وأصدر رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي على الفور تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين، وتم خروج أعضاء التحريات وضبط أحدأفراد التشكيل العصابي مُتلبساً بسرقة كوابل نحاسية، وتم الانتقال به إلى القسم.

وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.م.م من مواليد 1990 واعترف بعدة سرقات، منها سرقة المنزل سالف الذكر وكان برفقته شخصين تمضبطهما بمنطقة وسط البلاد والانتقال بهم إلى القسم، وبالاستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى أ.ع.س من مواليد 1995 والثاني يُدعىم.ع.س من مواليد 2000، واعترفا بسرقة المنزل وسرقة كابل كهربائي من أحد المساجد بشارع المهدوي ومولد كهرباء ومضخة مياهوإسطوانة كبيرة لغاز الطهي.

كما اعترفوا بسرقة مركبة نوع كيا سبورتاج من منطقة السيدة عائشة وسرقة اسطوانات أكسجين من منزل بشارع القزيري ومبلغ مالي1500 دينار، وأفادوا أنهم قاموا ببيع كافة المسروقات لشخص مصري الجنسية يمتلك جراج لبيع الخردة ولديه العلم بأن كل هذه الأغراضمسروقة، وتم ضبطه والتحقيق معه ، فتبين أنه يُدعى م.ب.خ من مواليد 1990 واعترف بشراء الأغراض المسروقة من الأشخاص سالفيالذكر بأسعار مُنخفضة ويعلم بأنها مسروقة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.