المصرف المركزي: قرابة 3 مليار دينار انفقتها مجالس النواب والرئاسي والدولة وحكومة الوحدة في سبعة أشهر

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كشف تقرير لمصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والإنفاق العام منذ بداية العام الجاري، عن أن إجمالي حجم إنفاق مجالس (النواب-الدولة-الرئاسي- وزراء حكومة الوحدة) والجهات التابعة لها بلغ أكثر من 2.923 مليار دينار ليبي.

ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 01 يناير وحتى 31 يوليو 2023.

وكشف التقرير، أن حجم نفقات مجلس النواب بلغت أكثر من 894.538 مليون دينار، بينها أكثر من 492,637 مليون على المرتبات وأكثر من 175 مليون نفقات تسييرية وأكثر من 226 مليون دينار تنمية.

كما كشف، أن حجم نفقات مجلس الدولة بلغت أكثر من 24.103 مليون دينار، منها أكثر من 21 مليون دينار مرتبات و03 ملايين دينار نفقات تسييرية.

وأوضح التقرير، أن حجم نفقات المجلس الرئاسي خلال نفس المدة بلغ أكثر من 343.966 مليون دينار، بينها أكثر من 293 مرتبات و50.5 مليون دينار نفقات تسييرية، بينما بلغ إجمالي نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة، أكثر من 1.660 مليار دينار، بينها أكثر من 667.5 مرتبات وأكثر من 993 نفقات تسييرية.

يأتي ذلك بينما كشف التقرير، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة الليبية بلغ 47 مليار دينار.