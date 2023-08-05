بأرقام صادمة .. مصرف ليبيا يكشف حجم إنفاق الحكومة المنتهية خلال 7 أشهر

الوطن| متابعات

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن البيانات الشهرية للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من01/01/2023 حتى 31/07/2023.

وأكد المصرف على إستمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الإقتصادي والمالي.

وحسب البيانات تبين أن مجلسا الرئاسي والدولة أنفقا أكثر من 367 مليون دينار في سبعة أشهر.

ونوه ان مجلس الدولة أنفق أكثر من 24 مليون دينار في نفس الفترة والمجلس الرئاسي أنفق نحو 344 مليون دينار في نفس الفترة من العام الحالي.

وأشار أن وزارة الدفاع في الحكومة المنتهية برئاسة “عبدالحميد الدبيبة” انفقت اكثر من مليارين و157 مليون خلال 7 أشهر الأولى من العام 2023 .

وكشفت البيانات ” تجاوز إنفاق وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني 8 مليارات في 7 أشهر الاولى من العام 2023 و انفاق مجلس النواب تجاوز 894 مليون خلال 7 أشهر الأولى من العام 2023.

ولفت أن الشركة العامة للكهرباء انفقت اكثر من مليارين و493 مليون خلال 7 أشهر أما انفاق وزير المالية بالحكومة المنتهية “خالد المبروك” كان أكثر من 13 مليار و338 مليون خلال 7 أشهر .

وأوضح أن وزير التعليم العالي بالحكومة المنتهية “عمران القيب” انفق اكثر من مليار و176 مليون خلال 7 أشهر .