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“أبوزريبة” يزور منزل الشهيد العقيد “إدريس السكران” لتقديم واجب العزاء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

توجه وزير الدَّاخلية اللواء عصام أبوزريبة إلى منزل الشهيد عقيد “إدريس عمر السكـران” بِمدينة شحات، الذي وافته المُنية في حادث سير أليم أثناء تأديته لواجبه الوطني.

و أعرب أبوزريبة خالص تعازيه وتعازي الرئيس ووزراء الحكومة الليبية لأسرة المرحوم، وأكد على أنّ الوزارة ستستمر في دعمها لأسرته والعمل على توفير جميع أشكال الدعم والرعاية لهُم،إضافةً إلى أنّ تضحية العقيد إدريس ستبقى خالدة في قلوبنا وذاكرتنا.

وأبلغ الوزير أهل الشهيد بقرار رئيس الحكومة بشأن ترقية الشهيد ترقية استثنائية ومنحه نُوط شهيد الواجب، تقديراً لتضحياته وتفانيه في خدمة الوطن.

وتأتي هذه الزيارة تعبيرًا عن تقدير الوزارة للتضحيات التي قدمها الشهيد في خدمة وطنه وشعبه.

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الوطن الليبية

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