أبو جناح: حكومة الدبيبة مستعدة لدعم اتحاد أطباء المغرب العربي

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة زوزير الصحة رمضان أبو جناح، استعداد حكومة الوحدة الوطنية لدعم اتحاد أطباء المغرب العربي، كونه سيضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

وشارك أبو جناح، في الاجتماع الخامس لاتحاد أطباء المغرب العربي، الذي عقد صباح اليوم في العاصمة طرابلس، بحضور أعضاء من مجلس النواب، ونقيب أطباء ليبيا، ورئيس مجلس عمادات الأطباء تونس، ورئيس الهيئة الوطنية لأطباء المغرب، ونائب رئيس مجلس عمادات الأطباء موريتانيا، ونائب رئيس مجلس عمادات الأطباء الجزائر، وعدد من الخبراء والمهتمين.

وأكد على ضرورة توحيد الجهود بين بلدان المغرب العربي، ووضع خطط مشتركة تضمن تعزيز أوجه التعاون وخلق فضاءات ناجحة للتواصل بين الخبراء في هذه الدول وتبادل الزيارات، معربا عن تطلعه في أن يكون هذا اللقاء، نواة لتفعيل التعاون بين وزراء الصحة في دول المغرب العربي.