عائلة موسى الصدر ترد على مراسلة النائب العام

قال وكيل عائلة موسى الصدر المحامي شادي حسين إن كتاب النائب العام “الصديق الصور”، حول قضية اختفاء موكله يتضمن ما وصفها بـ”مغالطات مستغربة ومغلوطة”

وأوضح حسين في بيان له ردا على كتاب النائب العام أن الصديق الصور هو من سلم لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الصدر ورفيقيه عام 2016 ملفا ضخما من آلاف الصفحات والوثائق والأدلة على تورط “هانيبال القذافي” بجرائم إبادة جماعية.

وشدد حسين للنائب العام على عدم تجاهل الالتزام القانوني الدولي لمذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا عام 2014 بخصوص التعاون القضائي في قضية إخفاء الإمام وأخويه.

ودعا وكيل عائلة الصدر السلطات الليبية إلى وضع الأمور في نصابها والدفع والتوجيه باتجاه القيام بواجبها في قضية إخفاء الصدر ورفيقيه حتى إعادتهم سالمين إلى بلادهم، وفق البيان.

وطالب النائب العام في خطاب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل رئيس النظام السابق أو تسليمه إلى ليبيا.

وقال الصور في خطابه إن السلطات الليبية طلبت من السلطات اللبنانية منحها حق الاستماع إلى شهادة هانيبال القذافي والمعلومات التي أدلى بها في قضية موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978.

وكان مقرر لجنة المتابعة الرسمية للقضية في لبنان، القاضي حسن الشامي، قد قال إن نجل القذافي، اعترف في عشر صفحات حول قضية اختفاء الصدر.

وأضاف الشامي في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، أن من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين 1978 و1982

المصدر: النائب العام + الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية

