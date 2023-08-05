“بن شرادة”: التوافق بين مجلسي النواب والدولة بات ضروريا في العملية الانتخابية

الوطن|متابعات

صرح عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن التوافقات التي تمت مع النواب هي سياسية وليست مرهونة بتغيير رئاسة أي من المجلسين وأن هناك بعض التخوفات من فوز شخصية تنتمي للكتلة الرافضة للتعديل الـ(13) للإعلان الدستوري برئاسة مجلس الدولة.

وأشار “بن شرادة” إلى أن التوافق بين المجلسين بات ضروريًا للتمكن من اضطلاعهما بالدور الرئيسي في الإعداد للعملية الانتخابية مبيناً أن أي إخلال سيحدث بهذا المسار قد يهدد بتجاوز هذا الدور فضلاً على إمكانية توظيف أي خلاف من قبل الجهات الرافضة والساعية لعرقلة الانتخابات.