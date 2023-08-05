أغرب من الأفلام.. تفاصيل مثيرة بإختفاء شاب ليبي مدين لأحد أقاربه بالمال

كشفت مديرية أمن صبراتة عن ملابسة اختفاء شخص تصدرت صوره وخبر فقدانه العديد من صفحات التواصل الاجتماعي كونه خرج من البيت ولم يعد.

وفي إطار التعاون الامني مابين الاجهزة الامنية بالمناطق ومديرية امن صبراتة بشأن حل ملابسات الوقائع المجهوله والتي من بينها محاضر إثبات حالات الفقدان او الخطف من قبل مجهولين .

وبمجرد تلقي البلاغ باشر أعضاء وحدات التحري التابعه لمديرية الامن مهامهم لمعرفة الحقيقة حيث أن هذا الشاب حرر لذويه محضر اثبات واقعة فقدانه بدائرة مركز شرطة صبراتة منذ اربعة ايام .

وتداولت خبر فقدان الشاب العديد من صفحات التواصل الاجتماعي كونه خرج من البيت ولم يعد، بحسب مديرية الأمن .

واتخذت الإجراءات وتم التعميم بشأن البحث عنه عبر الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية إلا إن واقع الحال الذي اثبتته همة الرجال خلاف ماحصل .

وتم القبض على الشاب من قبل وحدة التحري والقبض جودائم التابعه لمديرية امن الزاوية بأحد المصحات بالمدينة عندما كان بصدد تنفيذ الجزء الثاني من خطة اختفائه التي بدئها بالإقامة بأحد فنادق العاصمى طرابلس لمدة يومين.

ومن ثم التوجه للمصحه معلنًا انه تمكن من الهرب من خاطفيه ليتلقى العلاج آثر تعرضه للتعذيب الوهمي.

وتم استلامه من قبل رجال امن مديرية امن صبراتة ليتبين انه خطط ونفذ كل هذا كونه كآن مدينًا لأحد أقاربه بمبلغ مالي .

وأفادت مديرية أمن صبراتة أنه أتخذت الإجراءات واودع بالحجز.