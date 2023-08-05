بن شرادة: التوافق بين المجلسين بات ضرورياً للإعداد للعملية الانتخابية

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن «التوافقات التي تمت مع مجلس النواب هي سياسية، لا ترتهن على تغيير رئاسة أي من المجلسين».

وأكد بن شرادة في تصريحات صحفية، أن التوافق بين المجلسين «بات ضرورياً للتمكن من اضطلاعهما بالدور الرئيسي في الإعداد للعملية الانتخابية»، مضيفا أن «أي إخلال سيحدث بهذا المسار قد يهدد بتجاوز هذا الدور، فضلاً على إمكانية توظيف أي خلاف من قبل الجهات الرافضة والساعية لعرقلة الانتخابات».

وفي سياق ذلك، يرى بعض المراقبين أن عدم فوز المشري «سيضعف موقف صالح ومجلسه، وسيعزز بالمقابل من فرص عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لإطلاق مسار تفاوضي موسع، يضم أطرافاً عديدة في الساحة لضمان قبول الجميع بالعملية الانتخابية ونتائجها».