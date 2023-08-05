الزرقاء: من سيتولى المسؤولية خلفاً لـ”المشري” سيكون ملزماً بتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات

لفت عضو مجلس النواب، “حسن الزرقاء” في تصريحات صحفية إلى أن من سيتولى المسؤولية خلفاً للمشري – إذا ما تمكن من الفوز – «سيكون ملزماً أمام الليبيين، وتحديداً المنطقة الغربية، في إثبات جديته في تهيئة المناخ نحو إجراء الانتخابات؛ وهذا لن يتحقق إلا بالحوار والتوافق بين المجلسين».

ولم يستبعد الزرقاء، في ظل توتر العلاقة بين المشري والدبيبة، أن «يسعى الأخير، أو موالين له، للعمل بشكل أو بآخر لدعم أي منافس للمشري في محاولة لإيقاف تنفيذ (خريطة الطريق) التي أقرها المجلسان، والتي تتضمن تشكيل حكومة جديدة».

وفي نفس السياق، رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن «التوافقات التي تمت مع مجلس النواب هي سياسية، لا ترتهن على تغيير رئاسة أي من المجلسين».

وأكد بن شرادة في تصريحات صحفية، أن التوافق بين المجلسين «بات ضرورياً للتمكن من اضطلاعهما بالدور الرئيسي في الإعداد للعملية الانتخابية»، مضيفا أن «أي إخلال سيحدث بهذا المسار قد يهدد بتجاوز هذا الدور، فضلاً على إمكانية توظيف أي خلاف من قبل الجهات الرافضة والساعية لعرقلة الانتخابات».