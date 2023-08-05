تفاصيل القبض على شخص من ذوي السوابق سُجلت ضده اكثر من 20 محضر

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شرطة الكويفية” من القبض على شخص من ذوي السوابق يمتهن الاتجار بالمخدرة وبحوزته قنبلة يدوية (رمانة) سُجلت ضده اكثر من 20 محضر تضمن السرقة، الإيذاء،التحرش .

وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من قبل السيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بضبط المطلوبين لدى القضاء والخارجين عن القانون .

وفي اطار الخُطة المُعدة من قبل رئيس مركز شرطة الكويفية لواء محمد امراجع لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وعُقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين لدى القضاء ولدى مراكز الشرطة على ذمة اكثر من 20 محضراً تضمن الإتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة والسرقة والتحرش والسرقة بالإكراه .

وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة م ض عبدالسلام ميما البرغثي إلى مكان تواجد الشخص المطلوب وعند وصولهم تم مشاهدة الشخص المطلوب وعند مشاهدته لأعضاء التحريات حاول الهرب مُستخدماً قنبلة يدوية وهدد بإلقائها على أعضاء التحريات .

وتم التعامل معه وضبطه وضبط بخوزته حقيبة سوداء صغيرة عُثر بداخلها على اربع قطع من مادة الحشيش المخدرة واقراص مخدرة نوع ترمادول وقنبلة يدوية (رمانة) وتم الإنتقال به إلى المركز ، .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى س.ج.م وإعترف بكل مانُسب إليه .

وبالتعميم عليه اتضح انه مطلوب لدى مركز شرطة الصابري،وقسم التحريات العامة….

وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.