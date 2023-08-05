تفاصيل القبض على تشكيل عصابي من 4 أشخاص قاموا بسرقة عدة منازل

أفادت مديرية امن بنغازي، بتمكن “قسم التحريات العامة” من القاء القبض على تشكيل عصابي متكون من أربعة أشخاص قاموا بسرقة عدة منازل اثناء فترة حرب القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية بمنطقة وسط البلاد.

وعُقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن تشكيل عصابي مُتكون من أربعة أشخاص قاموا بسرقة عدة منازل بمنطقة وسط البلاد أثناء فترة حرب القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية حيث تم الإستدلال مع أحد المواطنين الذين تعرضوا للسرقة أفاد بأنه تم سرقة أثاث منزله ومحتوياته بالكامل وتقدر المسروقات بمبلغ 85.000 ألف دينار وسرقة مبلغ مالي 10.000 آلاف دينار من داخل نفس المنزل .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات وأثناء تجوالهم تم ضبط أحد افراد التشكيل العصابي مُتلبساً بسرقة كوابل نحاسية وتم الأنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.م.م من مواليد ث1990 وإعترف بعدة سرقات منها سرقة المنزل سالف الذكر وكان برفقته شخصين وتم انتقال أعضاء التحريات وضبطهما بمنطقة وسط البلاد والإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى أ.ع.س من مواليد 1995 والثاني يُدعى م.ع.س من مواليد 2000 وإعترفا بسرقة المنزل سالف الذكر وسرقة كابل كهربائي من أحد المساجد بشارع المهدوي وسرقة مولد كهرباء ومضخة مياه وإسطوانة كبيرة لغاز الطهي .

وإعترفوا بسرقة مركبة نوع كيا سبورتاج من منطقة السيدة عائشة وسرقة اسطوانات أكسجين من منزل بشارع القزيري ومبلغ مالي 1500 دينار وكما أفادوا انهم قاموا ببيع كافة المسروقات لشخص مصري الجنسية يمتلك جراج لبيع الخردة ولديه العلم بأن كل هذه الأغراض مسروقة حيث تم انتقال أعضاء التحريات وضبط المصري الجنسية .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ب.خ من مواليد 1990 وإعترف بشراء الأغراض المسروقة من الأشخاص سالفي الذكر بأسعار مُنخفضة ويعلم بأنها مسروقة .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة..