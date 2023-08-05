المهدوي: التحالف الراهن بين المجلسين “مصطنع”.. ولا يهدف إلا لتمديد بقائهما 

وصف المحلل السياسي، أحمد المهدوي، التحالف الراهن بين المجلسين بـ«المصطنع»، وقال إنه «لا يهدف إلا لتمديد بقائهما وليس إجراء الانتخابات، ما يقلل من أثر انتخاب شخصية جديدة لرئاسة مجلس الدولة».

ورأى المهدوي في تصريحات صحفية، أنه إذا انتخبت شخصية أخرى معارضة لنهج رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” «فقد تنسف» بالفعل التوافقات التي أبرمت بين المجلسين مؤخراً، وبالتالي ستنسحب التداعيات على المشهد السياسي برمته، «وهذا مرجح جداً، خصوصاً مع تململ البعض من بقاء المشري برئاسة المجلس منذ عام 2018».

وفي نفس السياق، لفت عضو مجلس النواب، “حسن الزرقاء” في تصريحات صحفية إلى أن من سيتولى المسؤولية خلفاً للمشري – إذا ما تمكن من الفوز – «سيكون ملزماً أمام الليبيين، وتحديداً المنطقة الغربية، في إثبات جديته في تهيئة المناخ نحو إجراء الانتخابات؛ وهذا لن يتحقق إلا بالحوار والتوافق بين المجلسين».

ولم يستبعد الزرقاء، في ظل توتر العلاقة بين المشري والدبيبة، أن «يسعى الأخير، أو موالين له، للعمل بشكل أو بآخر لدعم أي منافس للمشري في محاولة لإيقاف تنفيذ (خريطة الطريق) التي أقرها المجلسان، والتي تتضمن تشكيل حكومة جديدة».