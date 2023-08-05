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بليحق: على “المركزي” ذكر الجهات التابعة لمجلس النواب في تقريره

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم السبت، إن ما يتم نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط.

وأضاف “بليحق” في تصريح له تم نشره نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن المصروفات تشمل عدد من الجهات التابعة للمجلس في مقدمتها المخابرات العامة وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً ومجلس التخطيط الوطني وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة لمجلس النواب.

وتابع “بليحق” قائلا: لكي تصل الصورة للمواطن الليبي بشكل صحيح وغير مشوه لهذه المصروفات يجب على مصرف ليبيا المركزي ذكر هذه الجهات التابعة لمجلس النواب وعدم الاكتفاء بذكر ( مجلس النواب والجهات التابعة له ) ليكون الهدف فعلاً لهذه التقارير تحقيق الشفافية كما هو عنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي.

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المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق بليحق

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صحيفة الساعة 24

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