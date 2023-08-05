أكاذيب وافتراءات.. وزارة العمل بالحكومة الليبية ترد على اتهامات العابد للقوات المسلحة بشأن الأوضاع في الجنوب

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رفضت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية الاتهامات التي أدلى بها وزير وزارة العمل بحكومة الوحدة، علي العابد، ضد القوات المسلحة بشأن الأوضاع في الجنوب الليبي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تابعت اتهام وتطاول وأكاذيب وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة على القوات المسلحة العربية الليبية.

وأضافت الوزارة، أن الوزير تنكر للدور الكبير للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في تأمين الجنوب عامة بعد أن كان رهينة للعصابات والمجرمين وقطاع الطرق وأمسى الجنوب الليبي مباحاً للمجرمين من دول الجوار لنهب ثرواته وخطف أبنائه وتقييد حريتهم مقابل المال لسنوات طويلة.

وأكدت الوزارة، أن “المنطقة الجنوبية عامة وسبها خاصة تشهد نهضة وتنمية عمرانية وسلم اجتماعي بين مكوناته ما كان ليتحقق إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم وجود القوات المسلحة العربية الليبية”.

وحذّرت الوزارة، كافة الإدارات والجهات التابعة لها ومكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية بمختلف وزاراتها، مؤكدة أنه سوف تطال المساءلة القانونية كل من يثبت تعامله معها.