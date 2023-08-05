الدبيبة: على وزارة الشباب الاستمرار في مبادرة “ازرع شجرة”

تفقد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ‪ مساء اليوم السبت، وزارة الشباب في حكومته.

جاء ذلك برفقة كل من وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني ووكيلي وزارتي التعليم العالي والرياضة.

كان في استقبال الدبيبة، وزير الشباب “فتح الله الزني” ، ووكيلي الوزارة وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، والمكونات الشبابية التابعة لها.

وقام الدبيبة، بجولة تفقدية داخل الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، حيث اطلع على سير العمل وآلية التواصل مع فروع الوزارة بكافة مناطق ليبيا، عقبها اجتماع موسع حضره كافة مديري الإدارات والمكاتب، ومديرو الجهات التابعة للوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عدد من العروض الضوئية التي توضح مناشط الوزارة عن العامين 2021م و 2022م في كافة المجالات وخطة الوزارة للعام 2023م .

وأشاد الدبيبة بجهود الوزارة المبذولة لعودة الحياة لهذا القطاع الهام، ووجه الوزارة لتكون أول وزارة تتجه لرقمنة العمل بديوان الوزارة وفروعها بكافة المناطق.

وشدد الدبيبة، على ضرورة الاستمرار في مشروع “ازرع شجرة” الذي انطلق من خلال الوزارة، وضرورة الاهتمام بهذا المشروع لأهميته.

كما اعتمد الدبيبة، خلال هذا اللقاء، عدداً من البرامج والمناشط الشبابية للربع الرابع من العام الحالي.