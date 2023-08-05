البرلمان يرد على “مصرف ليبيا”: اذكروا الجهات التابعة لنا تحقيقاً للشفافية

قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم السبت، إن مصروفات المجلس لا تخصه فقط بل تشمل عدداً من الجهات التابعة له.

ودعا بليحق مصرف ليبيا المركزي إلى ذكر الجهات التابعة للبرلمان تفصيليًّا تحقيقاً للشفافية وليس التشوية أو إيصال الحقيقة ناقصة.

وأضاف بليحق: “ما يجرى نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط؛ بل تشمل عددًا من الجهات التابعة للمجلس في مقدمتها المخابرات العامة، وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد، والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً، ومجلس التخطيط الوطني، وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة للمجلس”.

وحض الناطق باسم مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي على ذكر الجهات التابعة لمجلس النواب، وعدم الاكتفاء بجملة مجلس النواب والجهات التابعة له، ليكون الهدف فعلًا لهذه التقارير تحقيق الشفافية كما هو عنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي.

وبلغ إجمالي الإنفاق لمجلس النواب والجهات التابعة له في الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضي نحو 894 مليونا و538 ألف دينار، وذلك من الأبواب: الأول (المرتبات) والثاني (النفقات التسييرية) والثالث (التنمية).