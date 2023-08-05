المحجوب: “مجلس الدولة” في طريق مسدود.. ولم ينجز شيئا طيلة تولي “المشري” لرئاسته

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري “أمينة المحجوب”، أن غالبية الأعضاء لديهم رغبة كبيرة بتغيير رئيس المجلس “خالد المشري”، ولا يقف مصير المجلس بيد شخصية واحدة تتعثر في خطاها بنفس الأخطاء ولا بد من اتخاذ خطوات للأمام. وفقا لقولها

وأضافت “المحجوب” في تصريحات صحفية أن، المشري استفرد بقرارات المجلس واختزله في شخصه ولا يتعامل كرجل مؤسسات مع الحكومة ومجلس النواب بل يتعامل معهم بشخصنة ولا يمكن أن يقود المجلس مرحلة أخرى إلى برّ الأمان.

وتابعت قائلة: بغض النظر عن الشخصيات المنافسة للمشري ولمَن ستكون الحظوظ أكبر، أدعو جميع الأعضاء إلى عدم السماح له بقيادة المجلس على ساحة المشهد السياسي مرة أخرى.

وأشارت إلى أن، محمد تكالة هو المنافس القوي للمشري في هذه الانتخابات، معتبرة أنه شخصية جيدة تقود المجلس في المرحلة المقبلة لأهمية مكانة المجلس على الساحة السياسية.

ورأت أن، المجلس في طريق مسدود أكثر مما سبق ولم ينجز شيئا طيلة تولي المشري لرئاسته الذي يقف وراء عرقلة تسمية المناصب السيادية الجاهزة منذ 2021.

وأفادت بأن، المرحلة الحالية بحاجة إلى دستور مستقرّ تُجرى به الانتخابات وليس إعلانا دستوريا يتغيّر من حين لآخر، واستمرار عبث عقيلة والمشري بمصير الليبييـن من أجل مصالحهما الشخصية سيؤدّي بالبلاد إلى كارثة.