نادي التحدي يضم الطالب.. ويجهز لإعلان 3 صفقات

أعلن نادي التحدي ضم المدافع رامي الطالب، قادما من أساريا، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال التحدي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “رحبوا معنا بلاعبنا الجديد.. متوسط الميدان رامي الطالب، تحداويا قادما من أساريا.. مرحبا بك في بيتك الجديد، نتمنى لك التوفيق وننتظر منك الكثير”.

وبحسب موقع كووورة أن الفهود تعاقد رسميا مع صانع الألعاب عمر بوخريص، قادما من الصقور، وسيتم إعلان الصفقة في الساعات المقبلة.

كما اقترب النادي من التعاقد مع متوسط الميدان صاحب الخبرة الكبيرة محمد فتحي “مانديلا”، ولاعب الصقور مصعب الكيلاني.

وكانت إدارة التحدي قد تعاقدت في وقت سابق مع عدد من الأسماء، أبرزها “جبريل مرسال (زمرينا)”، وجددت تعاقد الحارس أحمد عياد.