الأولمبي يضم حارس الصداقة بعد تألقه الموسم الماضي

أعلن مجلس إدارة الأولمبي ضم الحارس عبد الرحيم زقروبة، لتدعيم صفوف الفريق، بعد تألقه مع الصداقة الموسم الماضي.

وقال حساب الأولمبي على فيسبوك: “رسميا الحارس عبد الرحيم زقروبة يوقع على كشوفات انضمامه للنادي قادما من الصداقة، نبارك للاعب شرف ارتداء غلالة النادي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح رفقة زملائه هذا الموسم”.

ووضع الأولمبي ثقته في المدرب التونسي الهادي المقرانى لتدريب الفريق الأول، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويسعى الأولمبي لإبرام صفقات تقود الفريق لنتائج إيجابية، خلال الموسم الجديد، على غرار الموسم قبل الماضي، حين تأهل لمرحلة سداسي التتويج.