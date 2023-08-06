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المشير حفتر يلتقي “باتيلي”.. ويؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية المشير خليفة حفتر، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم السبت، بمكتبه بالرجمة. 

وأكد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المناسبة لذلك، كما تناولا آخر المستجدات السياسية.

والأربعاء الماضي، التقى باتيلي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ثم التقى المبعوث الأممي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الخميس.

وأكد باتيلي لرئيس البرلمان أهمية التركيز على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي أعدته لجنة (6+6) ليكون قابلًا للتنفيذ.

وتناول لقاءه مع المشري، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، ومقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية. 






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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