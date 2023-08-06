جدول مواعيد مباريات الاندية الليبية القادمة في دوري الأبطال و الكونفيدرالية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباريات الفرق الليبية الأربعة المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال و«الكونفيدرالية».

وسيخوض فريق الأهلي بنغازي مباراة الذهاب في دوري الأبطال على ملعب بنينا 18 أغسطس الجاري في تمام الخامسة بتوقيت ليبيا مع فريق أنيمبا النيجيري، ومباراة الإياب في نيجيريا.

بينما ستكون مباراة ذهاب الأهلي طرابلس، الذي يشارك أيضا في دوري الأبطال، في موريتانيا أمام فريق أوس نواذابيو الموريتاني، ومباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا أو في مصر.

أما ضمن مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) فيلتقي فريق الهلال في أولى مباراته فريق كاكامينغا الكيني ضمن منافسات الدور التمهيدي، على أن تجرى مباراة الذهاب في كينيا، والإياب في ليبيا.

في حين يواجه المشارك الليبي الرابع فريق أبوسليم نادي الأوليمبي الباجي التونسي في الدور التمهيدي بـ«الكونفيدرالية» ضمن مرحلة الذهاب في تونس، والإياب في ليبيا أو مصر.