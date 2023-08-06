ليبيا في المرتبة الرابعة عربيا كأكثر الدول تلوثا من الكهرباء

كشفت جامعة اكسفورد، أن ليبيا حلت بالمرتبة الرابعة من بين الدول العربية في كثافة الكربون المتأتية من حرق وقود الطاقة الكهربائية في العام 2022.

وأوضحت الجامعة في تقرير لها أن “كثافة الكربون المتأتية من الكهرباء في العراق بلغت 499 gCO₂e (غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط / ساعة) في العام 2022 وهو بذلك يحتل المرتبة الثامنة من بين الدول العربية”.

وأشارت إلى أن المغرب جاءت من بين أكثر الدول العربية تلوثا من الكهرباء حيث بلغت فيها 610 gCO₂e تليها، و لبنان ثانيا 595 gCO₂e ، والسعودية ثالثا 571 gCO₂e، تليها ليبيا رابعا 550 gCO₂e ، ثم اليمن خامسا 544 gCO₂e ، تليها سوريا سادسا 541 gCO₂e ، ومن ثم جاءت موريتنيا سابعا 523 gCO₂e ، ومن ثم العراق ثامنا، ومن ثم الكويت تاسعا 490 gCO₂e ، والبحرين عاشرا بنفس النسبة 490 gCO₂e.

وأضافت أن جنوب افريقيا جاءت في المرتبة الأولى كأكثر الدول تلوثا من الكهرباء 709 gCO₂e ، تليها جنوب السودان 684 gCO₂e ، ومن ثم كازخستان 636 gCO₂e، فيما كانت اقل دول العالم تلوثا من الكهرباء اثيوبيا 25 gCO₂e ، وبنفس النسبة بارغواي، ثم تليها النرويج 29 gCO₂e”.