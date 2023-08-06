“السني” يناقش سبل تطوير البرامج التنموية والاقتصادية المختلفة في ⁧‫ليبيا

الوطن|متابعات

اجتمع مندوب ليبيا بمجلس الأمن الطاهر السني مع ⁦الأمين العام المساعد ومدير المكتب الاقليمي للمنطقة العربية عبدالله الدردري والمعين حديثاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتطوير البرامج التنموية والاقتصادية المختلفة في ⁧‫ليبيا‬⁩ ، وكيفية دعم مؤسسات الدولة في بناء القدرات والحوكمة الرشيدة والعملية الانتخابية حسب تغريدة نشرها السني على منصة “X”

واتفق الجانبين على أهمية أن يعمل البرنامج الإنمائي‬⁩ بالتنسيق مع المؤسسات المختصة لدعم المشاريع الوطنية في كافة انحاء البلاد والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الاهتمام بشريحة الشباب والمرأة

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