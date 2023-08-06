“السني” يناقش سبل تطوير البرامج التنموية والاقتصادية المختلفة في ⁧‫ليبيا

الوطن|متابعات
اجتمع مندوب ليبيا بمجلس الأمن الطاهر السني مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الاقليمي للمنطقة العربية عبدالله الدردري والمعين حديثاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتطوير البرامج التنموية والاقتصادية المختلفة في ليبيا ، وكيفية دعم مؤسسات الدولة في بناء القدرات والحوكمة الرشيدة والعملية الانتخابية حسب تغريدة نشرها السني على منصة “X”
واتفق الجانبين على أهمية أن يعمل البرنامج الإنمائي بالتنسيق مع المؤسسات المختصة لدعم المشاريع الوطنية في كافة انحاء البلاد والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الاهتمام بشريحة الشباب والمرأة
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