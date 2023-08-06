الأمين: مجلس الدولة نجح في الحفاظ على التزامه بإجراء انتخابات قيادته كل عام

قال فضيل الأمين المرشح الرئاسي، إن المجلس الأعلى للدولة سينعقد اليوم الأحد لانتخاب قيادته للفترة الجديدة، ولقد نجح المجلس في الحفاظ على التزامه بإجراء انتخابات قيادته كل عام”.

وأضاف الأمين، عبر حسابه على “تويتر”:” هذا في حد ذاته هو تمسك بالمبادئ الديمقراطية، ولا يعني أن لدينا ممارسة ديمقراطية على الصعيد الوطني ولكننا نتطلع إلى ممارسة الشعب الليبي بأكمله لهذا الحق في الانتخابات التشريعية والرئاسية قريبًا”.

وتابع:” إنها مجرد إشارة صغيرة ولكنها مهمة على الالتزام بهذه المعايير الديمقراطية التي نرغب في ترسيخها في بلدنا”.

أكد الأمين، يتعين علينا حماية هذه العملية وعلينا التأكد من أن الانتخابات اليوم لقيادة المجلس الأعلى للدولة يجب أن تكون حرة وشفافة ونزيهة”.

وشدد على رفض التهديدات بالعنف من قبل البعض والضغط والتخويف من قبل أي جهة أو شراء الأصوات والفساد”.

واستطرد:” يجب على كل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يراقبوا بعناية شديدة ويجب أن يحذروا أولئك الذين قد يحاولون التدخل أو تعطيل حقوق أعضاء المجلس الأعلى للدولة في التعبير عن إرادتهم الحرة وممارسة واجباتهم”.

واختتم الأمين، قائلا:” يجب حماية هذه الحقوق من التهديدات والترهيب”.