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وزارة العمل بالحكومة الليبية ترد على اتهامات ” العابد” للقوات المسلحة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

نشرت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية بيانًا تفند به اتهامات وزارة العمل بالحكومة المنتهية للجيش الوطني بعدد من التهم.

وأشارت الوزارة إلى أن المنطقة الجنوبية شهدت نهضة وتنمية عمرانية نتيجة أعمال الجيش الوطني، محذرةً كافة إدارات ومكاتب الوزارة منالتعامل مع الحكومة المنتهية بمختلف وزاراتها، وسيطال المساءلة القانونية كل من يتعامل معها.

وأكدت أن الجيش الوطني قدم تضحيات وطنية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة الجريمة لبسط الأمن والأمان بعد سنوات منالصراع.

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الوطن الليبية

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