“المشاي” يبحث تطوير نشاط التنمية البشرية المستدامة في الشركة العامة للكهرباء

الوطن| متابعات

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء د, محمد المشاي بعدد من رواد تنمية الموارد البشرية مستمعًا لرؤيتهم في المساهمة لخلق رؤية مستقبلية لتطوير نشاط التنمية البشرية المستدامة داخل الشركة.

وأبدى الحضور آراء مختلفة كلآ فيما يخص مجاله خدمةً لعمل الشركة العامة للكهرباء و المساهمة في تطوير عمل الموارد البشرية و الحوكمة والإدارة الإلكترونية و المشاريع الرقمية لتسهيل العمل الإداري والفني القائمين عليه حاليا إدارات و اللجان المعنية داخل الشركة من تسوية الأوضاع الوظيفية و الترقيات و عمل اللجان الفنية و الإدارية بعمل متواصل ليلاً نهارا من قبل إدارة الموارد البشرية و شؤون العاملين واللجان المعنية داخل الشركة في إنجاز التسويات و الترقيات الخاصة بالعاملين داخل الشركة ، لهم كامل الشكر و التقدير على تفانيهم في العمل.

وختم الحضور شكره وتقديره بالنقلة النوعية و السريعة في أداء الشبكة الكهربائية من تطويرها و زيادة إنتاجها شاكرين الشركة العامة للكهرباء رئيسا و موظفين داخلها و معبرين عن شرف حضورهم و كرم الإستماع لأفكارهم و رؤيتهم.