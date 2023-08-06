الزرقاء: الدبيبة والموالون له يسعون لإسقاط المشري وإيقاف تنفيذ خارطة الطريق

قال عضو مجلس النواب “حسن الزرقاء” إن رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” والموالون له يسعون لإسقاط المشري في محاولة لإيقاف تنفيذ خارطة الطريق التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأشار إلى أن التوافقات التي جرت بين عقيلة والمشري لن تذهب أدراج الرياح حال عدم فوز الأخير، وبين أنه من سيتولى المسؤولية خلفاً للمشري سيكون ملزماً أمام الليبيين وتحديدًا المنطقة الغربية بإثبات جديته في تهيئة المناخ نحو إجراء الانتخابات وأن هذا الالتزام بتهيئة المناخ للانتخابات لن يتحقق إلا بالحوار والتوافق بين المجلسين.