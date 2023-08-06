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العرفي: ستناقش جلسة النواب المقبلة قوانين لجنة 6+6 والملاحظات على خارطة الطريق

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/ رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن جلسة مجلس النواب الاثنين القادم في مدينة بنغازي ستناقش قوانين لجنة 6+6 والملاحظات التي تم إدراجها على خارطة الطريق وتم إرسالها إلى مجلس الدولة .

وأكد  أنه لا بد أن تتضمن الملاحظات قوانين انتخابية حتى تسير العملية الانتخابية بسلاسة ، و يجب  على لجنة 6+6 أن تاخذ بملاحظات مجلس  النواب والمفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف بحسب رأيه الشخصي خلال مقابلة تلفزيوينة أن ليبيا بحاجة إلى حكومة مصغرة ، وأن  رئيس الحكومة هو الذي يتفرد بتشكيلحقائب وزارية لديه لا تتعدى ال 15  حقيبه ويكون هناك حل وسط بمعنى أن يختار من الدوائر ، حيث أن عدد دوائر ليبيا 13  دائرة بالتاليتكون هناك حقيبتين متروكات لرئيس الحكومة باختيارهم ،  لكي يشارك الجميع في حكومة مصغرة تكون مهمتها الإشراف على الانتخاباتالبرلمانية والرئاسية و لا تتوسع بالإنفاق وتتعهد بالتسليم والاستلام إلى الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها في المجلس القادم .

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الوطن الليبية

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