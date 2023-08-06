الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة شمالاً حارة جنوباً والحرارة تصل لـ 44 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت اعتدالاً في درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تبقى مرتفعة اليوم على أقصى مناطق الجنوب.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على غالبية المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.

وفي (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و44 درجة مئوية، وستتراجع من الثلاثاء.

وأخيراً طقس (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.