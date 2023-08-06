الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد 06 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 06 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تشهد اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال بينما تبقى مرتفعة هذا اليوم على أقصى مناطق الجنوب.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–35)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ، وتتراجع من يوم الثلاثاء.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.