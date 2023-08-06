بليحق ينشر توضيحا حول مصروفات مجلس النواب

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن ما نشره حول مصروفات مجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط بل تشمل عدد من الجهات التابعة للمجلس.

وبين بليحق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن أبرز الجهات التابعة لمجلس النواب هي المخابرات العامة وديوان المحاسبة في شرق وغرب ليبيا والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً ومجلس التخطيط الوطني وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة لمجلس النواب.

وأضاف بليحق أنه لكي تصل الصورة للمواطن الليبي بشكل صحيح وغير مشوه يجب على مصرف ليبيا المركزي ذكر الجهات التابعة لمجلس النواب وعدم الاكتفاء بذكر (مجلس النواب والجهات التابعة له) ليكون الهدف فعلاً لهذه التقارير تحقيق الشفافية كما هو عنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن أمس السبت في نشرته الشهرية أن إجمالي مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة لها منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي بلغت 894,538,375,413 دينار