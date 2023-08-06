ليبيا الان

بن شرادة: التوافقات بين النواب والدولة ليست مرهونة بتغيير رئاسة أي من المجلسين

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن”التوافقات التي تمت مع النواب هي سياسية وليست مرهونة بتغيير رئاسة أي من المجلسين”.

وقال “بن شرادة” في تصريحات صحفية، إن “التوافق بين المجلسين بات ضروريًا للتمكن من اضطلاعهما بالدور الرئيسي في الإعداد للعملية الانتخابية”.

وتابع أن “أي إخلال سيحدث بهذا المسار قد يهدد بتجاوز هذا الدور فضلاً على إمكانية توظيف أي خلاف من قبل الجهات الرافضة والساعية لعرقلة الانتخابات”.

وختم موضحًا أن  “هناك بعض التخوفات من فوز شخصية تنتمي للكتلة الرافضة للتعديل الـ(13) للإعلان الدستوري برئاسة مجلس الدولة”.

الوسوم

«بن شرادة»

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك