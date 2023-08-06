حفتر وباتيلي يؤكدان الحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات

أكد قائد الجيش خليفة حفتر والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والاتفاق على القضايا السياسية من أجل الانتقال بالبلاد إلى انتخابات شاملة وسلمية.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في مدينة بنغازي لاستعراض التطورات الأخيرة بحسب صفحة المبعوث الأممي إلى ليبيا بموقع “تويتر”.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول آخر المستجدات السياسية وأكد الجانبين على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.