الزادمة والمستشار صالح يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح السبت بمدينة القبة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان المهندس “سالم الزادمة “.

واطلع الزادمة المستشار صالح على سير أعمال المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها الحكومة بمختلف البلديات بالمنطقة الجنوبية.

كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وحث المستشار صالح خلال اللقاء على أهمية توفير متطلبات واحتياجات المناطق الجنوبية والاهتمام بها من أجل تحقيق الاستقرار بهذه المناطق.

من جهته قدم الزادمة شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب على إهتمامه وحرصه الدائم من أجل أن يعم الإستقرار والأمن بالجنوب الليبي خاصة وليبيا عامة