ليبيا.. تحذير شديد للمصطافين من السباحة بسبب سرعة الرياح

حذرت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأحد، من السباحة في البحر، وذلك بسبب استمرار حالة اضطرابه.

وقالت الهيئة في تنويه اليوم، إن الرياح معتدلة السرعة والبحر خفيف، لكن ارتفاع الموج وتياراته خطر، مؤكدة أن الوضع غير صالح للسباحة نهائياً، وأن من يُخالف ذلك يعرض حياته للخطر، داعية أصحاب المصائف إلى منع المصطافين منعاً من نزول البحر.

وفي نشرته الجوية، أمس السبت، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من نشاط رياح قوية شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى البريقة، وعلى ساحل درنة وخليج بومبا غداً الأحد، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري ارتفاع الأمواج يصل إلى ثلاثة أمتار يومي السبت والأحد.

وأمس أعلنت وحدة الإنقاذ البحري في تاجوراء، التابعة لهيئة السلامة الوطنية، وفاة شاب خلال محاولته إنقاذ شخصين من الغرق في أحد المصايف.

وورد بلاغ إلى وحدة الإنقاذ يفيد بوجود حالات غرق في أحد مصايف أسبان. وفور وصولها، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ شابين، لكن الشاب محمد الغناي، وهو من سكان مدينة تاجوراء، توفي وهو يساعد في إنقاذ الشابين، وجرى انتشال جثمانه، ونقله إلى مستشفى القلب في تاجوراء.