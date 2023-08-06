ليبيا الان

الدروقي تصدر قرارًا بشأن تسمية مهرجان ثقافي وتشكيل اللجنة العليا لمهرجان بنغازي

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

أصدرت وزيرة الثقافة والفنون صالحة الدروقي قرار رقم 26 وقرار رقم 27  لسنة 2023  لتسمية مهرجان ثقافي في ليبيا وتشكيل لجنةعليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية  لدورته الأولى لعام 2023 .

وبموجب القرار رقم 26 لعام 2023 الذي صدر بشأن تسمية مهرجان ثقافي ، يقام مهرجان للفنون المسرحية سنوياً احتفالاً بذكرى تأسيسالمسرح الشعبي ، ويدرج ضمن الخطة السنوية للوزارة ، وتقام فعالياته خلال شهر أغسطس من كل عام بمدينة بنغازي ،ويتم تسمية كلاحتفالية باسم شخصية فنية في ليبيا.

وجاء في القرار رقم 27 لسنة 2023  تشكيل اللجنة العليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية لدورته الأولى لعام 2023 تحت اسم / الفنانفرج الطيرة ، بالإضافة إلى تولي اللجنة الإعداد والتجهيز والتنظيم لإقامةمهرجان بنغازي للفنون المسرحية “.

الوسوم

صالحة الدروقي ليبيا مهرجان بنغازي للفنون المسرحية مهرجان ثقافي في ليبيا وزارة الثقافة والفنون الليبية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك