الدروقي تصدر قرارًا بشأن تسمية مهرجان ثقافي وتشكيل اللجنة العليا لمهرجان بنغازي

الوطن / متابعات

أصدرت وزيرة الثقافة والفنون صالحة الدروقي قرار رقم 26 وقرار رقم 27 لسنة 2023 لتسمية مهرجان ثقافي في ليبيا وتشكيل لجنةعليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية لدورته الأولى لعام 2023 .

وبموجب القرار رقم 26 لعام 2023 الذي صدر بشأن تسمية مهرجان ثقافي ، يقام مهرجان للفنون المسرحية سنوياً احتفالاً بذكرى تأسيسالمسرح الشعبي ، ويدرج ضمن الخطة السنوية للوزارة ، وتقام فعالياته خلال شهر أغسطس من كل عام بمدينة بنغازي ،ويتم تسمية كلاحتفالية باسم شخصية فنية في ليبيا.

وجاء في القرار رقم 27 لسنة 2023 تشكيل اللجنة العليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية لدورته الأولى لعام 2023 تحت اسم / الفنانفرج الطيرة ، بالإضافة إلى تولي اللجنة الإعداد والتجهيز والتنظيم لإقامة “مهرجان بنغازي للفنون المسرحية “.