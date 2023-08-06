الزرقاء: التوافقات بين عقيلة والمشري لن تذهب أدراج الرياح

أكد عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أن التوافقات بين عقيلة والمشري لن تذهب أدراج الرياح، مشددا على أن الدبيبة والموالين له يسعون لإسقاط المشري في محاولة لإيقاف تنفيذ خارطة الطريق التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وقال الزرقاء في تصريحات صحفية: “التوافقات التي جرت بين عقيلة والمشري لن تذهب أدراج الرياح حال عدم فوز الأخير”.

وأضاف “من سيتولى المسؤولية خلفاً للمشري سيكون ملزماً أمام الليبيين وتحديدًا المنطقة الغربية بإثبات جديته في تهيئة المناخ نحو إجراء الانتخابات، وهذا الالتزام بتهيئة المناخ للانتخابات لن يتحقق إلا بالحوار والتوافق بين المجلسين.