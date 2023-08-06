شركة الكهرباء: الشروع في تركيب محطة جاهزة بعين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الشروع في تركيب محطة جاهزة مجرورة جهد 30 ك . ف بمنطقة القرقني بعين زارة وذلك لمعالجة الاختناقات وحالات انخفاض الجهد الذي تشهده المنطقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه سيتم شحن المحطة فور الانتهاء من أعمال التركيبات والتغلب على كافة الاختناقات التي أرهقت سكان المنطقة

وبينت الشركة أن العمل جرى تحت إشراف الإدارة العامة للجهد المتوسط طرابلس وبمساندة الإدارة العامة للخدمات وإدارة مشروعات توزيع طرابلس .

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الشركة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والدخول في المرحلة الثانية من خطط تطوير مكونات شبكة الجهد المتوسط بإشراف رئيس مجلس إدارة الشركة .