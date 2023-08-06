كاليفورنيا 18: لا انتخابات رئاسية وتشريعية قريبة في ليبيا وتقاسم السلطة هو الأقرب

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “كاليفورنيا 18” الأميركي الضوء على استمرار حالة الانقسام الليبي المتماسك في ظل غياب استحقاقات انتخابية بالأفق.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد الحاجة الماسة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للتغلب على الأزمة السياسية الحادة ناقلا عن المحلل السياسي جليل حرشاوي تأكيده عدم اهتمام الساسة في إجرائها قبل نهاية العام الجاري لتخوفهم من رفضهم من خلالها.

وبحسب المحلل السياسي محمد الجارح تلعب القوى الدولية والإقليمية دورا رئيسيا بالمعادلة السياسية وإن كان ذلك غالبا من وراء الكواليس مشيرا إلى أن البديل عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتمثل باتفاق لتقاسم السلطة بين الفصائل المتنافسة.

ووفقا للمحللة السياسية “ماري فيتزجيرالد” لا يوجد لدى الجهات العسكرية الفاعلة أية رغبة للاقتتال مجددا ويشاطرهم الرأي المستفيدون الدوليون مؤكدة أن عدم وجود انتخابات رئاسية وتشريعية في الأفق يعن أن تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ مختلفة يتقدم ويزداد قوة.

ترجمة المرصد – خاص