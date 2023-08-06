الحاسي: الثوار في عملية فجر ليبيا طردوا الانقلابيين من غرب ليبيا

أشاد رئيس الوزراء الأسبق لما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، عمر الحاسي، بانقلاب فجر ليبيا في طرابلس عام 2014، على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، معتبراً إياه عملية عسكرية قام بها الثوار لطرد ما أسماهم بالانقلابيين من غرب ليبيا، بحسب تعبيره.

وقال الحاسي، في تغريدة عبر «تويتر»: “«ثورة في الثورة». مايو 2014 أعلن العسكري حفتر انقلابه في شرق ليبيا، يونيو 2014 الموتمر الوطني كلف العسكري عبدالله الثني رئيسا للوزراء في غرب ليبيا”، وفقا لوصفه.

وأضاف “هل كان اتفاقاً لسيطرة الانقلابيين على ليبيا؟، لكن الثوار في عملية فجر ليبيا طردوا الانقلابيين من غرب ليبيا وانقذوا الثورة”، على حد قوله.