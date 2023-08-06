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المترشحان لرئاسة مجلس الدولة خالد المشري ومحمد تكالة يخوضان جولة ثانية من الانتخابات

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> المترشحان لرئاسة مجلس الدولة خالد المشري ومحمد تكالة يخوضان جولة ثانية من الانتخابات<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

المترشحان لرئاسة مجلس الدولة خالد المشري ومحمد تكالة يخوضان جولة ثانية من الانتخابات

06 August, 2023

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بوابة افريقيا الاخبارية

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