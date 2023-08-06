جوردان نيوز: ليبيا ستستفيد من إمكاناتها الاقتصادية الهائلة لو سوت نزاعاتها السياسية

ليبيا – تحدث تقرير اقتصادي نشره موقع “جوردان نيوز” الإخباري الأردني الناطق بالإنجليزية عن الإمكانات الاقتصادية الهائلة في دول شمال إفريقيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه الدول الواقعة على على البحر الأبيض المتوسط تقف بالتحديد على مركز ثقل العالم القديم ما يجعلها تنمو مرة أخرى في مكانتها وجغرافيتها فميناء طنجة في تونس ووجود الجزائر بوصفها شريانا للغاز البديل عن نظيره الروسي مؤشرات واضحة للنمو.

وأضاف التقرير أن المغرب وتونس مركزان مهمان لتصنيع السيارات فيما ستتمكن ليبيا من الاستفادة من إمكاناتها الهائلة لو استطاعت تسوية نزاعاتها السياسية.

ترجمة المرصد – خاص