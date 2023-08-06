بيزنس إنسايدر أفريكا: ليبيا بين أفضل 10 دول إفريقية لبدء عمل تجاري عبر الإنترنت

ليبيا- وضع تقرير اقتصادي لموقع أخبار “بيزنس إنسايدر أفريكا” الإفريقي الناطق بالإنجليزية ليبيا بين أفضل 10 دول إفريقية لبدء عمل تجاري عبر الإنترنت.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد استند في عرض رؤيته على بيانات مؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين مؤكدا أن موريشيوس باقية إلى حد بعيد في موقع الدولة الأكثر استعدادا لهذا النوع من الممارسات التجارية في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وبحسب التقرير اعتمد المؤشر على معايير جاهزية الدول للتسوق عبر الإنترنت وتسجيلها الوصول إلى خوادمه الآمنة والسكان المالكين لحساب مع مؤسسة مالية أو مزودين بخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لتحل ليبيا في المركز الـ6 في قائمة الدول الـ10.

وبين التقرير أن ليبيا جاءت بعد موريشيوس وجنوب إفريقيا وتونس والجزائر وغانا وقبل كينيا ونيجيريا والمغرب والسنغال مشيرا إلى التحولات الجارية حاليا جعلت قطاع التجارة الإلكترونية الليبي يكتسب الأرضية الملائمة وإمكانات للنمو والابتكار في المستقبل.

ترجمة المرصد – خاص