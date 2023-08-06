العلاني : السلطة التونسية لا تريد التتدخل في الشؤون الداخلية الليبية

الوطن / رصد

قال الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية أعلية العلاني أن هذا التلاسن بين البلدين يعود إلى بعض الخلافات الداخلية في ليبيا ،وأن السلطة التونسية لا تريد أن تتدخل في الشؤون الداخلية الليبية ، كما تعتبر أنها تقوم بواجبها منذ فترة .

وأكد خلال مقابلة تلفزيونية له نقلاً عن وزير الداخلية التونسي الذي تحدث أمام البرلمان التونسي قبل يومين أن هناك حقيقة منقوصة ويوجدالكثير من المبالغات في موضوع المهاجرين الغير نظاميين الذين أوتهم تونس في المدارس ،وهم بصدد انتظار ترحيلهم وتم ترحيل 1000 منالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء .

وأشار إلى أن السلطة التونسية لا تبعث بأشخاص كي يتجاوزوا الحدود لربما سبب تسربهم أنهم جاؤوا من المثلث الحدودي الذي يربطبين البلدين .

ولفت إلى أنه منذ عام 2011 كان هناك تسرب في هؤولاء المهربين والإرهابيين ثم المهاجرين .