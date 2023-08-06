الكوني يؤكد ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار ليبيا

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار ليبيا باعتبار الجيش هو مؤسس الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال مشاركة الكوني بصفته القائد الأعلى للجيش موسى الكوني، اليوم الأحد في ورشة العمل التي نظتمها رئاسة الأركان العامة، بمناسبة الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي، حول رحلة الجيش الليبي بين الماضي والمستقبل، بحضور كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد، ورؤساء الأركانات النوعية، ومديري الادارات، ورؤساء الهيئات التابعة لرئاسة الأركان بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشدد الكوني خلال الندوة التي أقيمت بالأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية أن ليبيا الآن في حاجة لتأسيس مؤسسة عسكرية موحدة أكثر من أي وقت مضى يكون ولائها للوطن.

وبين أن هذه الكوكبة من الضباط والأكاديميين المشاركين في ورشة العمل لديهم القدرة على تأسيس جيش موحد للدفاع عن الوطن.

وأعرب الكوني عن ثقته بأن منتسبي هذه المؤسسة العريقة لديهم القدرة على على وضع رؤى لاستمرار بناء المؤسسة العسكرية والمحافظة عليها لتكون موحدة عقيدتها الوطن.